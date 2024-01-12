بايدن: المواقع التي استهدفناها استخدمها الحوثي لتهديد حرية الملاحة بالبحر الأحمر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، معلقًا على الضربات الجوية التي نفذتها أمريكا وبريطانيا على الحوثيين في عدة مناطق، إن المواقع التي استهدفتها القوات الأمريكية والبريطانية قد استخدمها الحوثي لتهديد حرية الملاحة بالبحر الأحمر.

وأضاف بايدن، أن الهجمات الحوثية بالبحر الأحمر أجبرت أكثر من 2000 سفينة على تغيير مسارها، وأشار إلى مدى التأثير الكبير التي تقوم بة الهجمات الحوثية، وإن تلك الهجمات في البحر الأحمر أثرت على أكثر من 50 دولة.

ونفذت القوات الأمريكية البريطانية، 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، بالإضافة إلى 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.