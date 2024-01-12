بايدن: الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أثرت على أكثر من 50 دولة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر أثرت على أكثر من 50 دولة، وكانت الهجمات الحوثية بالبحر الأحمر تجبر السفن على تغيير مسارها.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن القوات الأمريكية قامت بتوجيهات منه بجانب القوات البريطانية بشن ضربة ضد عدد من الأهداف الحوثية.

ونفذت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

كما أضافت، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، يتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، تتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.