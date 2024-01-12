بعد عودتها من الإصابة| نوران جوهر تتأهل لربع نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024

استهلت النجمة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا، بعد عودتها من الإصابة، مشاركتها في منافسات بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، بالفوز في لقاءِِ مصري خالص على زينة مكيوي بنتيجة 3-0 ضمن مباريات الدور الثانى للبطولة.

وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالى: 11-7, 11-6, 11-0 .

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة "فلوريدا المفتوحة للإسكواش"، خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



بهذا الفوز تتأهل نوران جوهر إلى ربع النهائي لمواجهة مصرية أخرى أمام فريدة محمد المصنفة الثامنة.



وتشهد البطولة مشاركة 17 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 6 لاعبين فى منافسات الرجال، و11 لاعبة في منافسات السيدات.