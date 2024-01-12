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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفذت القوات الأمريكية البريطانية، اليوم الجمعة، 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية في نبأ عاجل.

ومنذ قليل نفذت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، تتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.

واستهدفت جماعة الحوثيين منذ بداية ديسمبر الماضي، حوالي 11 سفينة في البحر الأحمر، بصواريخها والطائرات المسيرة، كما تركز استهدافها على الطائرات الإسرائيلية المتوجهة إلى موانئها، كنوع من الرد على الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة.  

5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين مديرية الجند محافظة تعز القوات الأمريكية البريطانية