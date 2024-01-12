مفاجأة.. محمد الشربيني يودع بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش

ودع المصري محمد الشربيني بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، في أولى مفاجآت البطولة، على يد الفرنسي جريجوار مارش، المصنف الثامن للبطولة، بنتيجة 3 - 2 ، فى مباراة الدور الثانى.



وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة "فلوريدا المفتوحة للإسكواش"، خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالى: 9-11, 11-8, 11-4, 7-11, 11-8 .

بهذه النتيجة يتأهل مارش إلى دور ربع النهائى لمواجهة محمد الشوربجى المصنف الثالث للبطولة .

وتشهد البطولة مشاركة 17 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 6 لاعبين فى منافسات الرجال، و11 لاعبة في منافسات السيدات.