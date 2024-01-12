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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هانيا الحمامي تتأهل لربع نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش

هانيا الحمامى
هانيا الحمامى
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تأهلت هانيا الحمامى لاعبة وادي دجلة، إلى الدور ربع النهائي لبطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، بعد تغلبها على نور ابو المكارم بنتيجة 3 - 1 .

واستطاعت الدجلاوية هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا، التأهل لربع نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة، بعد تغلبها على اللاعبة نور أبو المكارم المصنفة الـ41 عالميًا، بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-5) (11-4) (8-11) (11-2).

وتعتبر بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، من إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وأول بطولة إسكواش في العام الجديد 2024، ويشارك في البطولة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 5 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.
 

هانيا الحمامي بطولة فلوريدا المفتوحة للأسكواش 2024 اسكواش وادي دجلة اسكواش