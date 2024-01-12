وول ستريت جورنال: الضربات الغربية ستشمل البنية التحتية للحوثيين في صنعاء

أفادت "صحيفة وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر لها، اليوم الجمعة، بأن الضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول الحلفاء سوف تشمل البنية التحتية للحوثيين في صنعاء.

كما أضافت الصحيفة، أن الضربات الأمريكية البريطانية سوف تستهدف مواقع الحوثيين في الحديدة وحجة وصنعاء، وأن الضربة التي ستقودها أمريكا ضد الحوثيين ستكون محدودة.

وأمس الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي لإدانة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، وأدان بشدة هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، وطالبهم بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

كما أكد المجلس، على ضرورة أعطاء تلك السفن التجارية حقها في الملاحة البحرية، فتم التقييد على ذلك القرار 40 صوتًا، ولم يرفضه أي صوت، كما امتنع عن التصويت 4 أصوات فقط.

يذكر أن، في التاسع عشر من شهر نوفمبر لعام 2023، أعلن جماعة الحوثيين الاستيلاء على سفينة جالاكسي ليدر الإسرائيلية واحتجاز طاقمها.