التايمز: الضربة الجوية التي ستقودها أمريكا ضد الحوثيين ستكون محدودة

أفادت صحيفة "التايمز"، اليوم الجمعة، بأن الضربة التي ستقودها أمريكا ضد الحوثيين ستكون محدودة، وسوف تشارك فيها طائرات حربية بريطانية ودول حليفة ستشارك بالضربة المحتملة للحوثيين .

وأمس الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي لإدانة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، وأدان بشدة هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، وطالبهم بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

كما أكد المجلس، على ضرورة أعطاء تلك السفن التجارية حقها في الملاحة البحرية، فتم التقييد على ذلك القرار 40 صوتًا، ولم يرفضه أي صوت، كما امتنع عن التصويت 4 أصوات فقط.

واستهدفت جماعة الحوثيين منذ بداية ديسمبر الماضي، حوالي 11 سفينة في البحر الأحمر، بصواريخها والطائرات المسيرة، كما تركز استهدافها على الطائرات الإسرائيلية المتوجهة إلى موانئها، كنوع من الرد على الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة.