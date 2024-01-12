رئيس مدينة دمنهور يناقش آخر المستجدات بالمشروعات الجاري تنفيذها

عقد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، إجتماعا مع الجهاز التنفيذي للمركز، وذلك لمناقشة الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

تناول الاجتماع عدة محاور أهمها تكليف جميع رؤساء القري بضرورة تكثيف الجهد المبذول لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للقرى والمدينة.

كما قام رؤساء الوحدات ومديري الإدارات بعرض تقرير عن أداء الإدارة التابعة له ومناقشة المشاكل التي تواجههم ومناقشة المشاريع التي تحت التنفيذ ونسبة الانجاز والتأخير بها.

وطالب رئيس المدينة رؤساء القري بضرورة تحصيل جميع إيرادات الدولة، حفاظاً علي المال العام.

كما اطلع على ما تم اتخاذه بشأن المشروعات المعتمدة بالخطة الاستثمارية للعام المالي، وما تم طرحه وتنفيذه منها.

كما وجه رئيس المدينة جميع رؤساء القري بضرورة التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي علي أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والإزالة الفورية في المهد .

وفيما يتعلق بقطاع النظافة شدد رئيس مركز ومدينة دمنهور خلال الاجتماع على جميع رؤساء القرى بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين مستوى المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق ونظافتها وضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما شدد كجك، على بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للاستمرار في تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية علي المحال التجارية لمراقبة وضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية الضرورية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين من محدودي الدخل.

وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس مدينة دمنهور، على الإهتمام بتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين مما يسهم بشكل كبير في التوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة الشكاوى وحلها لتحقيق الرضا لدى المواطنين وذلك لدفع منظومة العمل نحو الأفضل بما يخدم المواطنين بكافة القطاعات .

يأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار عقد الاجتماعات والتواصل مع القيادات التنفيذية من مديري الإدارات الخدمية ورؤساء القري لبحث ومناقشة كافة الموضوعات التي تخص المواطنين بقري المركز والمدينة ووضع الحلول لجميع المشاكل التي تواجههم.

