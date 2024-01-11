تأكيدا لانفراد "البوابة نيوز".. الأهلي يعلن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

أعلن المهندس القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، التعاقد رسميا مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عدلي القيعي في تصريحات بقناة النادي الأهلي في برنامج ملك وكتابة: توصلنا لاتفاق نهائي مع نادي مودرن فيوتشر على ضم عمر كمال عبد الواحد بشكل رسمي إلى النادي الأهلي في يناير الجاري.

وأشار القيعي إلى أنه يجب الإشادة بدور أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وهيثم عرابي مسئولو التعاقدات بنادي فيوتشر في ملف المفاوضات، وكان هناك حرص كبير من وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر على التعاون بشكل قوي مع الأهلي.

وشدد رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على أن مودرن فيوتشر توصل لاتفاق مع 3 لاعبين شباب من قطاع ناشئين النادي الأهلي وهم، عبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا ومحمد زعلوك وهم مستقبل الكرة المصرية.

واختتم “القيعي”، حديثه بالتأكيد على أن الإجراءات النهائية لضم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر في مراحلها الأخيرة حاليًا، واللاعبين الثلاثة وافقوا على الانضمام لفيوتشر.

وكانت “البوابة نيوز”، قد انفردت في وقت سابق بتفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي والاتفاق على انضمام 3 لاعبين من الأهلى لفريق فيوتشر.

https://www.albawabhnews.com/4943081