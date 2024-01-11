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الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ماذا يحدث في سوق الذهب؟.. المعدن الأصفر يصعد 35 جنيها والسعر العالمي يرتفع 2026 دولار للأوقية

سعر الذهب
سعر الذهب
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قفزت اسعار الذهب مع انتهاء معاملات مساء اليوم الخميس بمقدار 35 جنيه في سعر الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.
وكسر سعر الجرام من عيار 21 الأعلي تداولا حاجز الـ 3185 جنيه للبيع و3215 جنيه للشراء  وأوقية الذهب نحو 113.204 ألف جنيه للبيع و114.3 ألف جنيه للشراء وكيلو الذهب نحو 3.64 مليون جنيه للبيع و3.7 مليون جنيه للشراء.
بينما سجل سعر عيار 24 حوالي 3640 جنيه للبيع و3674 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 2730 جنيه للبيع و2757 جنيه للشراء  والجنيه الذهب نحو 25.5 ألف جنيه للبيع و25.72 ألف جنيه للشراء  عيار 14 حوالي 2123 جنيه للبيع و2143 جنيه للشراء.
وفي المعاملات الدولية صعد سعر الذهب بمقدار 0.11% بمقدار 2.41 دولار في الأوقية والتي سجلت 2026 دولار و720 سنت.
وبلغت تداولات الذهب نخو 188.568 ألف دولار، ليصعد نطاق أوقية الذهب عند 2045 دولار.
 

سعر الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 سعر عيار 14