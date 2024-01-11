ماذا يحدث في سوق الذهب؟.. المعدن الأصفر يصعد 35 جنيها والسعر العالمي يرتفع 2026 دولار للأوقية

قفزت اسعار الذهب مع انتهاء معاملات مساء اليوم الخميس بمقدار 35 جنيه في سعر الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.

وكسر سعر الجرام من عيار 21 الأعلي تداولا حاجز الـ 3185 جنيه للبيع و3215 جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 113.204 ألف جنيه للبيع و114.3 ألف جنيه للشراء وكيلو الذهب نحو 3.64 مليون جنيه للبيع و3.7 مليون جنيه للشراء.

بينما سجل سعر عيار 24 حوالي 3640 جنيه للبيع و3674 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 2730 جنيه للبيع و2757 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 25.5 ألف جنيه للبيع و25.72 ألف جنيه للشراء عيار 14 حوالي 2123 جنيه للبيع و2143 جنيه للشراء.

وفي المعاملات الدولية صعد سعر الذهب بمقدار 0.11% بمقدار 2.41 دولار في الأوقية والتي سجلت 2026 دولار و720 سنت.

وبلغت تداولات الذهب نخو 188.568 ألف دولار، ليصعد نطاق أوقية الذهب عند 2045 دولار.

