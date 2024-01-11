مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تنظم حفل عيد الميلاد المجيد بالتعاون مع قصر الثقافة

تحت رعاية الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، نظمت المطرانية مساء اليوم الخميس حفل عيد الميلاد المجيد بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج،

بدا الحفل بكلمة ترحيب من صاحب النيافة الأنبا توما رحب خلالها بلأستاذ ضياء مكاوي مدير إقليم وسط الصعيد الثقافي، والأستاذ جلال ابو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج، والأستاذ احمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج.

ثم القى الدكتور احمد طلعت ابو دومة كلمة تحدث فيها عن الهوية المصرية والدور الثقافي للكنيسة، ثم ألقى الأستاذ ضياء مكاوي كلمة عبر خلالها عن سعادته بحضور إحتفالات عيد الميلاد المجيد لأول مرة بسوهاج متمنيًا تكرار التعاون مع الكنيسة الكاثوليكية.

تلا ذلك الحفل الفني مع فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان خالد حبشي، والتي قدمت باقة من أجمل الأغاني التراثية.

وختامًا قدم المطران الشكر لقصر ثقافة سوهاج على هذا التعاون المثمر، ووجه الشكر للحضور من النواب النائب حاتم مبارك والنائب احمد عواجة أعضاء مجلس النواب، والدكتور احمد طلعت أمين مساعد حزب مستقبل وطن بسوهاج، والدكتور محمد امبابي من الأزهر الشريف، واحمد العناني عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، وايليا ورد وعدد من أعضاء مجلس الشباب المصري بسوهاج.