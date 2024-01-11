رسميًا.. أحد أساطير الدفاع الطليان ينتقل إلى فنربخشة

أتم نادي فنربخشة التركي، اليوم الخميس، عملية ضم أحد أساطير الدفاع الطليان إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن فنربشخة، تعاقده رسميًا مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادمًا من يونيون برلين الألماني.

كان بونوتشي انضم لصفوف يونيون برلين في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وقرر بونوتشي الرحيل عن الفريق الألماني، لقلة مشاركاته في الفترة الأخيرة، حيث شارك في 10 مباريات فقط في مختلف البطولات.

ونشر فنربخشة بيانًا، أعلن من خلاله أن بونوتشي وقع عقود انتقاله للفريق التركي حتى صيف عام 2024.

ويرغب صاحب الـ36 عامًا في التواجد مع منتخب إيطاليا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تقام في صيف العام الجاري، لذا استقر على رحيله من أجل المشاركة في المباريات.

ويعد بونوتشي، أحد أساطير الدفاع الطليان، حيث حقق مع منتخب إيطاليا بطولة يورو 2020، وتوج بالعديد من البطولات مع يوفنتوس، أبرزها 8 ألقاب من بطولة الدوري الإيطالي.