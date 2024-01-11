رسميًا.. بايرن ميونخ يتعاقد مع لاعب توتنهام

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع إريك داير لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد بايرن ميونخ مع داير لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024، مع إمكانية التمديد لعام إضافي أي حتى 2025.

ويأتي ضم العملاق البافاري للمدافع الإنجليزي إريك داير، لتدعيم خط الدفاع في ظل غياب الكوري الجنوبي كيم مين جاي الذي يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أمم آسيا 2023.

ولم يكشف البايرن عن قيمة الصفقة، لكن أفادت تقارير صحفية بأن النادي الألماني لم يدفع أموالًا نظير حصوله على خدمات داير.

ويمكن أن يدفع بايرن ميونخ 3.5 مليون يورو، طبقًا لأداء اللاعب والتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرتدي إريك داير مع بايرن ميونخ، القميص رقم 15، ليزامل مواطنه هاري كين مجددًا بعد رحيله عن توتنهام في الميركاتو الصيفي الماضي.

وشارك إريك داير مع توتنهام في 361 مباراة، وخاض 49 لقاء مع منتخب إنجلترا، قبل انضمامه لصفوف بايرن ميونخ.