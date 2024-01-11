روسيا: نقل الإكوادور معدات عسكرية روسية لأمريكا يعد خطوة غير ودية

أعلن سفير روسيا لدى الإكوادور، فلاديمير سبرينشان، اليوم الخميس، أن موسكو تقوم بالتحقيق في التقارير التي تشير إلى نية الإكوادور نقل معدات عسكرية روسية إلى الولايات المتحدة، واعتبر هذه الخطوة غير ودية.

وقال سبرينشان في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "نحن نُجري تحقيقات في هذا الشأن، ولقد أبلغنا السلطات الإكوادورية بموقف روسيا. الأمريكيون لا يحتاجون إلى هذه المعدات، خاصة وأنها كانت تُطلق عليها اسم 'الخردة المعدنية' التي يحتاجها أولئك الذين يعرفون كيفية التعامل مع المعدات الروسية المصنوعة".

حذر السفير الروسي هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها "غير ودية"، خاصة مع إعلان رئيس الإكوادور موقفًا سلميًا في الصراع في أوكرانيا. وأكد أن إرسال "ما يسمى بالخردة المعدنية" سيكون تصعيدًا من جانب واحد في الصراع.

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 24 فبراير 2022، عن شن عملية عسكرية في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة ضد روسيا.