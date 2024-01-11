بحث إنشاء محطة طاقة شمسية بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

بحث الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الخميس، سبل إنشاء محطة طاقة شمسية بالجامعة مع وفد مقاطعة خنان الصينية، وذلك على هامش اللقاء المشترك مع كونج تشانجشينج، رئيس لجنة مقاطعة خنان بالمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والوفد المرافق له، بديوان عام محافظة الأقصر.

واستعرض الدكتور عادل زين الدين، في كلمته في اللقاء، إمكانات الجامعة المادية والبشرية، والكليات والبرامج الدراسية المختلفة، وعدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، موضحا أن جامعة طيبة التكنولوجية، تعد أكبر جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية، استطاعت في وقت قياسي حجز مكان لها وسط الجامعات المختلفة.

وبحث رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، مع الوفد الصيني، سبل التعاون المشترك، والتي تتمثل في التبادل الطلابي بين الجانبين، وتبادل الخبرات المشتركة، مشيرا إلى أن الجامعة تقع على مساحة كبيرة في محافظة الأقصر، والتي تتمتع بشمس ساطعة طوال العام، إذ يمكن استغلال ذلك في بناء محطة طاقة شمسية تعمل بها الجامعة بالتعاون مع الجانب الصيني، معربا عن تطلعه لزيادة وتعزيز التعاون مع الجانب الصيني خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، رحب الوفد الصيني، بمقترحات الجامعة، مؤكدا أن الصين تقدر قيمة العلم والتعليم، وتسعى جاهدة لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في قطاع التعليم ولاسيما التعليم التكنولوجي، والذي يمثل أحد أهم الركائز في تقدم الدول.

وفي الختام، وجه رئيس الجامعة، الشكر للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه الجامعات التكنولوجية، كما وجه الشكر للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لدعوته جامعة طيبة التكنولوجية، لحضور هذا اللقاء لعرض تجربة الجامعة.

حضر اللقاء، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيري، نائب المحافظ، والدكتورة هدى المغربي، سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل، عميد كلية السياحة والفنادق ممثلة عن جامعة الأقصر، والعديد من وكلاء الوزارات والمسؤولين.

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