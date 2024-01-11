“مستقبل وطن”: القمة الثلاثية بالعقبة فضحت جرائم إسرائيل وزادت من عزلتها الدولية

الخميس 11/يناير/2024 - 10:15 م

حذر محمد شحاته عضو أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، من مغبة تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: إسرائيل تواصل سياسة اللعب بالنار وحرق غزة وتدميرها تدميرا كاملا، منوها إلى توصيات القمة الثلاثية في العقبة بمشاركة مصر وزعيمي الأردن وفلسطين.

ولفت شحاته، في تصريح صحفي له اليوم، إلى خطورة الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، وقد يدفع ذلك إلى خروج الوضع عن السيطرة تماما، مشيرا إلى أن القيادة السياسية المصرية لا تدخر جهدا من أجل فتح حوار مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار علي غزة نهائيا، كما انها تقوم بتحركات دولية ونبهت العالم كله لجرائم إسرائيل ومخططاتها منذ اليوم الأول للعدوان.

وشدد عضو أمانة العلاقات الخارجية، أن قمة العقبة الثلاثية جاءت في توقيت هام للغاية وتوصياتها شديدة الوضوح، وتعد فضحا لجرائم إسرائيل على مستوى العالم وتزيد من العزلة الدولية لها، وتدفع مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته لوقف عدوانها السافر، لافتا إلى الدور المصري الريادي منذ اندلاع الازمة وحتى الان.

واختتم محمد شحاته، بالإشادة بما اعلنته القمة رفضها أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وضرورة وجود تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، قائلا: هذه رؤية مصر وهذا هو الحل العادل والشامل والاوحد لمواجهة الأزمة الحالية.