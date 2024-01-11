بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انهيار سقف عقار مكون من 3 طوابق بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور جراء سقوط سقف غرفة داخل منزل مكون من 3 طوابق عليهم بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم تحويل المصابين للمعهد الطبي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار سقف منزل بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني وتبين من الفحص انهيار سقف غرفة منزل مكون من 3 طوابق وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابين هم كل من:" أ.م، 65 عامًا، أ.م، 25 عامًا، ن.ع، 50 عامًا، م.م، 32 عامًا، م.م، 56 عامًا، أ.م، 35 عامًا، ع.م، 50 عامًا"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.