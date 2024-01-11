ads
الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس إستونيا يؤكد التزام بلاده بالدعم العسكري طويل المدى لأوكرانيا

رئيس إستونيا، آلار
رئيس إستونيا، آلار كاريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد رئيس إستونيا، آلار كاريس، اليوم الخميس، التزام بلاده بالمساهمة بنسبة 0.25٪ من ميزانيتها الدفاعية خلال الفترة من 2024 إلى 2027، بهدف تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. جاءت تصريحاته خلال زيارة لمسؤولين أوكرانيين إلى تالين.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، أكد كاريس أن التزام بلاده يأتي في إطار التحرك نحو تحقيق السلام الدائم في المنطقة. وأشار إلى أهمية استثمارات طويلة المدى في قدرات الدفاع، مع التأكيد على ضرورة زيادة قدرة صناعة الدفاع الأوروبية لتوفير الدعم اللازم لأوكرانيا.

وأكد الرئيس الإستوني على أن الإجراءات الحازمة تلعب دورًا مهمًا في منع حدوث حروب عدوانية جديدة في أوروبا. وختم بالقول إنه لا ينبغي فرض أي قيود على الأسلحة التي تقدم لأوكرانيا، داعيًا جميع الحلفاء إلى التسارع في التبرع بمزيد من الدعم للدفاع.

آلار كاريس إستونيا أوكرانيا