العراق يعلن دعمه مقاضاة جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام "العدل الدولية"

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس عن تأييدها ودعمها لقرار جنوب أفريقيا برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وعبرت الوزارة في البيان عن تضامنها مع جنوب أفريقيا وتقديرها للموقف الرافض لسياسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية. وأشارت إلى أن هذا الموقف يأتي استنكارًا للأعمال العدوانية والدموية التي تقوم بها إسرائيل في حق قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

تعكس هذه البيانات التضامن العراقي مع الجهود الدولية التي تسعى لتحقيق العدالة ومحاسبة الدول التي ترتكب انتهاكات وجرائم في حق الشعوب. وتجسد هذه التصريحات الدعم العراقي للقضية الفلسطينية والحق في المقاومة ضد الظلم والاحتلال.