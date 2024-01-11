روسيا تهدد بـ "رد فعل نووي" تجاه أوكرانيا في هذه الحالة

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، يوم الخميس، من أن محاولات أوكرانيا لتدمير منصات إطلاق الصواريخ الروسية بوساطة صواريخ غربية بعيدة المدى قد تثير رد فعل نووي من قبل روسيا.

وفي تصريح عبر تطبيق "تليجرام"، حذر ميدفيديف من أن أي محاولة لتدمير هذه المنصات عبر أراضي روسيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تعتبر خطوة تستدعي رد فعل نووي. وأشار إلى أن إذا اتخذت أوكرانيا هذا المسار، فإنها ستخاطر بتفعيل الفقرة 19 من المبادئ الأساسية لسياسة الردع النووي الروسية، التي تعتبر العدوان بواسطة الأسلحة التقليدية تهديدًا لوجود الدولة.

وأوضح ميدفيديف أن الغرض من ضرب المنصات الروسية لا يرتبط بحق الدفاع عن النفس، بل قد يوفر ذلك مبررًا واضحًا لموسكو لاستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا.

وفي تقييمه، يعتبر ميدفيديف أن هذه الخطوة من قبل السلطات الأوكرانية قد تشكل تحدٍ خطيرًا للأمن الروسي وتقوم بتصعيد الأزمة بين البلدين، محذرًا من تداول أفكار تهديد الأمن الوطني الروسي.