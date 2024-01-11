الدوري التركي.. طرابزون يواصل انتصاراته بفوز على سامسون سبور في غياب تريزيجيه

واصل فريق طرابزون سبور، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، انتصاراته في الدوري التركي بفوز على ضيفه سامسون سبور بهدفين مقابل هدف.

استضاف طرابزون سبور، مساء اليوم الخميس، نظيره سامسون سبور على ملعب بابارا بارك، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري التركي.

وغاب تريزيجيه عن مباراة فريقه اليوم، بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير 2024.

افتتح فيليب بينكويتش التهديف لصالح رفاق تريزيجيه في الدقيقة 21، وأضاف بول أوناتشو الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدم طرابزون على سامسون بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو سامسون سبور تقليص الفارق، حتى نجح تايلان أنتاليالي في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء، ليحقق طرابزون 3 نقاط ثمينة دفعته نحو قمة الترتيب.

وشارك محمود حسن تريزيجيه في 12 مباراة مع طرابزون سبور حتى الآن في الدوري التركي، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 36 نقطة، ليحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد سامسون سبور عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.