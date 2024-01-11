عاهل الأردن: نرفض فكرة تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة

أشاد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل الظروف الصعبة.

وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تناول الطرفان التطورات الخطيرة في غزة وأهمية وقف فوري لإطلاق النار وتأكيد ضرورة توفير المساعدات بشكل مستدام.

أعلن الملك عبد الله الثاني موقف الأردن المعارض لفكرة تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا على أهمية التصدي لمثل هذه المحاولات وضرورة إعادة الغزيين إلى منازلهم.

وفي تحذير آخر، حذر الملك من تداولات التصعيد التي قد تفضي إلى تداعيات كارثية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التركيز على التصعيد الخطير الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وجدد الملك التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية والفصل بين غزة والضفة الغربية، مؤكدًا رفض الأردن لأي تصعيد قد يؤدي إلى امتداد الصراع إلى الإقليم.