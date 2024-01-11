استشهاد مسعفين جراء قصف إسرائيلي بجنوب لبنان

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا على مركز إسعاف في بلدة حانين، بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد اثنين من المسعفين، وفق ما أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، التابعة لحزب الله.

وأصدرت الغرفة بيانًا، اليوم الخميس، أكدت فيه أن القصف الإسرائيلي استهدف مركز الدفاع المدني في البلدة، مما أسفر عن استشهاد المسعفين علي محمود الشيح وساجد رمزي قاسم، بالإضافة إلى تدمير سيارة الإسعاف.

وفي بيان آخر، اعتبر حزب الله اللبناني الحادثة اعتداءً صارخًا على مركز يقدم خدمات الإغاثة والإسعاف للمواطنين اللبنانيين، نتيجة للاستمرار في العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.