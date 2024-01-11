ads
الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد مسعفين جراء قصف إسرائيلي بجنوب لبنان

قصف إسرائيلي بجنوب
قصف إسرائيلي بجنوب لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا على مركز إسعاف في بلدة حانين، بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد اثنين من المسعفين، وفق ما أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، التابعة لحزب الله.

وأصدرت الغرفة بيانًا، اليوم الخميس، أكدت فيه أن القصف الإسرائيلي استهدف مركز الدفاع المدني في البلدة، مما أسفر عن استشهاد المسعفين علي محمود الشيح وساجد رمزي قاسم، بالإضافة إلى تدمير سيارة الإسعاف.

وفي بيان آخر، اعتبر حزب الله اللبناني الحادثة اعتداءً صارخًا على مركز يقدم خدمات الإغاثة والإسعاف للمواطنين اللبنانيين، نتيجة للاستمرار في العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان.

الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان