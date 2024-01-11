تجديد حبس خادمة وزوجها في سرقة عملات أجنبية من شقة سكنية بالنزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تحديد حبس خادمة وزوجها في سرقة شقة سكينه بدائرة القسم ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة النزهة تلقي بلاغا من ربة منزل بسرقة مسكنها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالتخطيط لارتكاب وأنهم نفذوا جريمتهم في غياب أصحاب الشقة وسرقا المبلغ المالي وعملات أجنبية.

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.