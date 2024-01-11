إعلام عبرى: إسرائيليون يتهمون جنود الاحتلال بقتل عائلاتهم يوم 7 أكتوبر

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عائلات الإسرائيليين الذين فقدوا حياتهم في أحد منازل كيبوتس بئيري في السابع من أكتوبر الماضي، طالبت بفتح تحقيق دقيق وشفاف من قبل جيش الاحتلال لكشف ظروف وأسباب مقتل أفراد عائلاتهم.

وتأتي هذه المطالب استنادًا إلى الشهادات التي قدمها شهود عيان من الناجين، حيث أفادوا بأن المنزل الذي كان يحتوي على مجموعة من مقاتلي حماس و١٥ رهينة، تعرض لقصف بقذائف دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي.

ووفقًا لتقرير بثته القناة الـ ١٢ الإسرائيلية، فإن دبابة وجهت عدة قذائف صوب المنزل، فيما أظهر تقرير مصور نشرته القناة في ١٨ ديسمبر لقطات من طائرة أباتشي تظهر دبابة وهي تطلق قذيفة على منزل بيسي كوهين في بئيري.

وفي هذا الصدد نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” في ٢٣ ديسمبر عن الجنرال باراك حيرام، قائد الفرقة ٩٩ في الجيش الإسرائيلي، وهو يشير إلى أنه خلال هجوم حماس، أمر قائد دبابة بقصف منزل كوهين لاقتحامه، حتى لو كان ذلك على حساب سقوط المدنيين.

وأرسلت عائلات الإسرائيليين الذين فقدوا حياتهم في منزل كيبوتس بئيري رسالة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة ٥ يناير، مطالبين بإجراء تحقيق في قرار استخدام القوة العسكرية ضد المنزل، أثناء احتجاز مواطنين إسرائيليين داخله.

وكانت "بي بي سي" نشرت تقريرًا يتحدث عن الظروف المحيطة بمقتل ١٥ رهينة، الذين كانوا محتجزين من قبل مقاتلي القسام في بئيري، ويعتقد أنهم قتلوا جراء إطلاق نيران من دبابة إسرائيلية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن أفراد العائلات التأكيد على أهمية إجراء التحقيق قبل انتهاء الصراع نظرًا لخطورة الحادث، مشيرين إلى أنه ليس واضحًا متى ستنتهي العمليات القتالية.

وأكد هولاء الأهالي أن إجراء المقابلات وجمع الشهادات في وقتٍ يكون فيه "الذاكرة حية" أمر مهم، خاصةً قبل هدم المنزل الذي شهد الأحداث.

ويعتبر كيبوتس بئيري واحدًا من الكيبوتسات التي تعرّضت لأكبر مستوى من الدمار، حيث أفادت التقارير بوفاة ما يقارب ١٢٠ شخصًا من سكانه واحتجاز العشرات منهم على يد مقاتلي حماس في غزة.

في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" في ١١ أكتوبر، تم ذكر شهادات ضباط وأفراد من الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في المعارك ببئيري في السابع من أكتوبر.

وقد جاء تقرير الصحيفة تحت عنوان "قاتلنا: من منزل إلى آخر داخل كيبوتس بئيري بواسطة الدبابات ولم يكن لدينا خيارًا آخر".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ٤٢ شخصًا نجوا من الهجوم الذي تعرّض له حفل سوبر نوفا الموسيقي في ٧ أكتوبر، قد تقدموا بدعوى قضائية ضد الجيش الإسرائيلي بسبب "الإهمال".

وادّعى الناجون أنه كان بإمكان تجنّب المأساة إذا ما تم الاستفادة من التقارير التي أفادت عن "حوادث غير عادية" على الحدود مع غزة، والتي وردت قبل الهجوم بساعات، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

الدعوى المقدمة أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتاريخ ٣ يناير، ضد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وقوات الجيش الإسرائيلي، والشرطة الإسرائيلية، ووزارة الدفاع، وخلالها طالب الناجون الجهات المدعى عليها بتقديم تعويض مالي يصل إلى ٥٦ مليون دولار.

وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" يوم الخميس ٤ يناير أن الجيش شكل لجنة للتحقيق في "الفشل" الذي أدى إلى استهداف حركة حماس لكيبوتس بئيري في ٧ أكتوبر.

كيف أثرت "طوفان الأقصى" على المستوطنين؟

وبشأن تداعيات عملية "طوفان الأقصى" حيث هاجمت فصائل المقاومة المستوطنات الإسرائيلية، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تصريحات من ضابط في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي يفيد بأنه لا يتوقع عودة قريبة للسكان الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات الشمال.

وذكرت الصحيفة أن وزارة المالية تعمل بشكل مكثف للتوصل إلى حلول في ميزانية عام ٢٠٢٤ لمستوطنات الشمال المهجورة.

وعنونت "يديعوت أحرونوت" المقال الرئيسي على صفحتها الأمامية يوم الثلاثاء الماضي بـ"ما الذي يحدث لنا.. كيف نخرج من الحفرة التي وقعنا فيها"، حيث تناولت فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها المعلنة في العدوان الذي استمر منذ ٧ أكتوبر على قطاع غزة، كما تحدثت عن عدم استعداد "إسرائيل" لحرب محتملة مع حزب الله، كما وصفت الصحيفة الوضع الحالي بأنه "سقوط في الحفرة".

ووصفت الصحيفة الوضع الحالي لإسرائيل، بأنه "وقوف في القاع" وأن الكيان المحتل وجد نفسه في وضع صعب، حيث يبحث عن سبل لإنهاء النزاع مع المقاومة الفلسطينية دون إظهار الوضع الدقيق حول عودة الأسرى أو انتهاء الحرب، مؤكدة أن "إسرائيل" ليست على استعداد حاليًا لتوسيع جبهة الصراع في الشمال.

ويتناول الإعلام الإسرائيلي مخاوف مستوطني الشمال من العودة إلى منازلهم واتهاماتهم لحكومة الاحتلال بالتخلي عنهم، حيث يُشير المستوطنون إلى تزايد توتراتهم وقلقهم بشأن الأوضاع الأمنية المعقدة التي يواجهونها. وأن هناك توجيهات تحظر عليهم التحدث مع وسائل الإعلام حول هذا الوضع الصعب.

وألقى اللواء إسحاق بريك، من الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الضوء على "تدهور جاهزية الجيش وعدم استعداده" لمواجهة حزب الله في الجبهة الشمالية، كما نفى ما يُقال من قبل المسئولين الإسرائيليين عن "جاهزية غير مسبوقة".

وأوضح بريك في مقال نُشر في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الجيش يعاني من فجوة كبيرة في جاهزيته لمواجهة "السيناريو الاستراتيجي" الذي يشمل محاولة حزب الله السيطرة على مواقع الجيش في الشمال.

وأشار اللواء الإسرائيلي، في هذا السياق، إلى أن "الوضع الفعلي في المواقع الأمامية يُظهر نقصًا في الاستعداد والبنية التحتية مما يقترب من حدود التسيّب".

