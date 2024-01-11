الدولار يستقر في البنوك في ختام تعاملات.. اعرف السعر

أغلق سعر صرف الدولار أمام الجنيه، داخل الجهاز المصرفي في ختام معاملات اليوم الخميس؛ علي استقرار في البنوك المصرية.

سجل متوسط سعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع داخل بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي و30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، التجاري وفا،كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي".

