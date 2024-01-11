وكيل لجنة السياحة بالنواب: العدوان الإسرائيلي على غزة أثر على السياحة

أكد النائب أحمد الطيبي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن العدوان الإسرائيلي على غزة، له تأثير على السياحة، إضافة إلى الأحدث العالمية، ومعدلات التضخم الكبيرة، والحروب الموجودة على الحدود، تؤثر على تدفق السياحة.

وقال أحمد الطيبي، خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأحداث المحلية الأكثر تأثيرا على السياحة، خاصة خلال أوقات سابقة خلال الفترة ما بين 2011 حتى 2013.

وتابع وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن السياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة ومصدر رئيسي للتشغيل، ولا بد من تطوير قطاعات السياحة، حتى تستمر بقوتها الموجودة.