"حلم الثامنة".. هل ينجح "الفراعنة" في خطف"الأميرة الأفريقية" من أدغال كوت ديفوار؟

طموحات وآمال كبيرة يعقدها المصريون على نجمهم الأول وبطلهم الخارق محمد صلاح، في قيادة الفراعنة لمنصة التتويج ببطولة الأمم الإفريقية، والتي يحمل المنتخب الوطني رقمها القياسي، إلا أنها غابت عن دولاب الجبلاية على مدار الـ14 عامًا الماضية.

مصر زعيمة الكرة الأفريقية

مصر هي زعيمة الكرة الأفريقية بلا منازع، فقد حققت اللقب 7 مرات، منها 3 متتالية بين 2006 و2010، لتدخل تاريخ البطولة من أوسع أبوابها.

وبدأ تاريخ منتخبنا الوطني بتحقيق بطولتي 1957 و1959 من دون أي مقاومة حقيقية من الدول المشاركة، لتصوم بعدها 27 عاما، وتعود وتحققها مع جيل الثمانينات في بطولة عام 1986 على استاد القاهرة الدولي وأمام 95 ألف متفرج.

وجاءت البطولة الرابعة بقيادة القائد الأسطوري حسام حسن والمدرب "الجنرال" محمود الجوهري، عام 1998، في بطولة لم تستقبل فيها شباك مصر سوى هدفا واحدا فقط.

وجاء الجيل الذهبي الحديث للمنتخب ليحرز "الثلاثية التاريخية"، ويغزو أفريقيا ومنتخباتها القوية، ويحقق بطولة 2006 في مصر و2008 في غانا و2010 في أنجولا

كوت ديفوار تستضيف النسخة الـ34 من كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل، تصدر المنتخب الوطني المصري ترشيحات شبكة «سوبر سبورت» الجنوب إفريقية للفوز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

ويسعى المنتخب الوطني، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بـ7 ألقاب لتعزيز رقمه وتحقيق اللقب للمرة الثامنة بعد فترة غياب عن التتويجات القارية منذ نسخة أنجولا 2010.

فيتوريا يحلم بعودة الفراعنة لمنصات التتويج

البرتغالي روي فيتوريا ربان سفينة منتخب مصر يحلم بوضع أسياد أفريقيا على عرشهم مجددًا واستعادة لقبهم المفضل متسلحًا بإنجازاته وخبراته السابقة رفقة أحمر العاصمة لشبونة البرتغالية فريق بنفيكا والنصر السعودي.

واستندت الشبكة الجنوب إفريقية إلى تصريحات وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، مع وكالة الأنباء الفرنسية، والتي قال من خلالها إن هناك 10 منتخبات على الأقل تستطيع الفوز بلقب النسخة الحالية من البطولة.

واختارت سوبر سبورت منتخبات: مصر، الجزائر، المغرب، تونس، كوت ديفوار، الكاميرون، نيجيريا، بوركينا فاسو، السنغال وغانا.

الطريق نحو النجمة الثامنة

طريق منتخب مصر إلى نهائى بطولة أمم أفريقيا لن يكون مفروشًا بالورود، إذ من المنتظر أن يواجه العديد من المنافسات القوية مع أبرز منتخبات القارة السمراء فى رحلة البحث عن اللقب القارى الثامن فى تاريخ الكرة المصرية.

حال صعود منتخب مصر متصدرًا المجموعة الثانية سيضرب موعدًا مع صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، أما حال التأهل كوصيف المجموعة سيلتقي الفراعنة مع ثاني المجموعة السادسة، بينما فى حال التأهل كأفضل ثوالث سيكون المنتخب الوطني على موعد مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة أو الرابعة.

تنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

سيناريو صدارة المجموعة

ويملك منتخب مصر 3 سيناريوهات فى مشوار التأهل من دور المجموعات إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا، حيث إنه إذا تأهل متصدرًا للمجموعة الثانية سيصطدم في دور الـ16 بأحد أصحاب المركز الثالث في المجموعات (1، 3، 4).

ثم حال صعود مصر للدور ربع النهائي، سيواجه الفائز من متصدر 6 × وصيف 4

وحال التأهل إلى الدور نصف النهائي سيواجه المتأهل من الفائز من وصيف 1 × وصيف 3 ضد الفائز متصدر 4 × ثالث 2، 5، 6.



سيناريو وصيف المجموعة

بينما حال صعود منتخب مصر وصيفًا عن المجموعة الثانية، سيواجه في دور الـ16 وصيف المجموعة السادسة.

ثم حال صعود مصر للدور ربع النهائي سيواجه الفائز من متصدر 1 × ثالث 3، 4، 5.

وحال التأهل إلى دور نصف النهائي سيواجه المتأهل من الفائز متصدر 5 × وصيف 4 ضد الفائز متصدر 3 × ثالث 1، 2، 6.



سيناريو أفضل ثوالث

إذا تأهل منتخب مصر كأفضل ثوالث سيواجه في دور الـ16 متصدر 3 أو متصدر 4.

ثم حال الصعود للدور ربع النهائي سيواجه المتأهل من متصدر 5 × وصيف 4.

فى حال التأهل إلى نصف النهائي سيواجه المتأهل من الفائز من وصيف 2 × وصيف 6 ضد الفائز من متصدر 1 × ثالث 3، 4، 5.

أما حال مواجهة منتخب مصر متصدر 4 في دور الـ16 يواجه في الدور ربع النهائي للبطولة حال تأهله الفائز من وصيف 1 × وصيف 3، وفي حال تأهله للدور نصف النهائي سيواجه المتأهل من الفائز من متصدر 2 × ثالث 1، 3، 4 ضد الفائز من متصدر 6× وصيف 5.