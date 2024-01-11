صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 10 مجازر جديدة في غزة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 10 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، متسببة في وفاة 112 فلسطينيًا وإصابة 194 آخرين، مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل فقط الضحايا الذين تم نقلهم إلى المستشفيات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 23،469 شهيدًا و59،604 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر طبية في القطاع أن عدد الشهداء في خان يونس ارتفع إلى 32 شهيدًا نتيجة للاستمرار في العدوان الإسرائيلي.