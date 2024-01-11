خبير: إسرائيل نفذت جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة أمام المجتمع الدولي

علق أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال أشرف سنجر في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ”،:" إسرائيل قامت بتنفيذ جرائم حرب ومجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة أمام أعين المجتمع الدولي".

وأضاف أشرف سنجر:" أكثر من 22 ألف فلسطيني استشهدوا بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة".

وتابع أشرف سنجر:" القانون الدولي ينقصه طابع الإلزام، ومجلس الأمن هو الأداة التنفيذية للأمم المتحدة، أما الإدارة الأمريكية فهي تراعي دولة الاحتلال، وهذه الأمور نفهم منها أن السياسة غالبة على الوضع القانوني، وكل ذلك يؤكد أن الرأي العام العالمي ضعيف في تغيير سياسات معينة".

وأكمل أشرف سنجر:" سمعة إسرائيل أمام العالم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي والعالم الإسلامي ستكون ضاغطة على السياسيين بخصوص إعادة صياغة التعامل مع دولة الاحتلال والبحث عن حق فلسطيني حقيقي".