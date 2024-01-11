وزير الرياضة يلتقي الكيانات الشبابية والسياسية ويشهد ختام دوري المراكز بالوادي الجديد

شَهِدَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس،نهائي دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، بين فريقي مركز شباب غرب الموهوب والخارجة، َوالذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي-رئيس الجمهورية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية.

توُج فريق مركز شباب غرب الموهوب بطلًا لدوري مراكز الشباب توتال انرجيز بالمحافظة، بعد تغلبه علي فريق مركز شباب الخارجة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت علي ملعب الاستاد الرياضي، ليتأهل إلي التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي، سعيًا لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

وأشار الوزير إلي أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

من جانبه، أعلن الزملوط عن تقديم دعم بخلاف الجوائز المالية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه للمركز الأول وسبع رحلات عمرة لأهالي مركز شباب غرب الموهوب صاحب المركز الأول، و٧٥ ألف جنيه للمركز الثاني.

كما التقى وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد رحلات (اعرف بلدك) وأعضاء برلمان الشباب وممثلي الكيانات والمراكز الشبابية بالمحافظة، في لقاء حواري مُوسع، عُقد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ووفد وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال كلمته، أعرب الزملوط عن تقديره لجهود الوزارة وتعاونها المثمر لدعم أنشطة الشباب وتطوير مشروعات القطاع الرياضي بالمحافظة، مُثمنًا دور الدولة المصرية في إحداث التنمية على أرض الوادي الجديد.

كما توجّه بالشكر لدور الشباب البارز في الانتخابات الرئاسية الذي عكس الوعي وقيم الانتماء والوطنية المتأصلة في وجدان الشباب المصري. وعرض لأبرز المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة.

من جانبه، أشاد صبحي بحجم الإنجازات التي تشهدها المحافظة في الآونة الأخيرة، والتي تعد انعكاسًا واضحًا لاهتمام القيادة السياسية بإحداث التنمية على كافّة الأصعدة، مُوجهًا الشكر للشباب على الصورة المُشرفة والمُشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الأخير. كما أعرب عن اعتزازه بالكيانات الشبابية الواعدة، مؤكدًا أن مصر بحاجة لفكر وطاقات أبناءها.

كما تم فتح باب الحوار لتلقي أسئلة الشباب ومناقشتها، وعبّر الشباب عن شكرهم لإتاحة الفرصة لزيارة الوادي الجديد وتحقيق التقارب والتعارف مع مختلف المحافظات من خلال رحلات "اعرف بلدك"، وشهد اللقاء عرضًا لأبرز إنجازات قطاع الشباب والرياضة المُنفذة بالمحافظة تحت مظلة الوزارة.

وكان قد استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الرياضية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ونواب رؤساء جامعات سوهاج وطنطا وبني سويف ووفد من مسئولي قطاعات الوزارة.

استُهلت الزيارة، بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، التي تُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة لمصر ويرتبط بها رقميًا.

وتفقد صبحي والزملوط، المدينة الرياضية الملحقة بالعاصمة والتي أُقيمت على مساحة ٥ فدان وتضم ٢ ملعب خماسي نجيل صناعي و ٢ حمام سباحة وملعب طائرة وملعب متعدد الأغراض ومضمار دراجات بطول ٨٠٠م، حيث أشاد الوزير بحرص المحافظة على إنشاء مدينة رياضية تخدم العاملين بالعاصمة وتتيح ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية، للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية للعاملين.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادي الجديد نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، والمقام على مساحة ٢٨٤ فدان، وذلك خلال زيارته للمحافظة، بحضور ضيوف المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية وشباب رحلات" إعرف بلدك ".

تسليم كأس دوري مراكز الشباب

جانب من مؤتمر شبابي لوزير الشباب مع ابناء الوادي الجديد

فريق غرب لاالموهوب بالداخلة المتوج في دوري مراكز الشباب

مبارات الختام في دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة

مؤتمر موسع لوزير الشباب مع ابناء الوادي الجديد

وزير الشباب يشهد ختام دوري مراكز الشباب في الوادي الجديد