فيوتشر يواصل استعداداته لموقعة سموحة في كأس الرابطة

خاض فريق فيوتشر بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو، تدريباته مساء اليوم الخميس، وذلك استعدادا للقاء سموحة يوم 16 يناير الجاري، في الجولة الثانية للمجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

وطالب المدير الفني للفريق بغلق صفحة الخسارة أمام فريق الاتحاد السكندري في الجولة الأولي لكأس الرابطة والتركيز على عودة الانتصارات بداية من لقاء سموحة السكندري .

وتضم المجموعة الأولي ببطولة كأس الرابطة فرق، سموحة السكندري، فيوتشر، بلدية المحلة، الاتحاد السكندري .

وتعد النسخة الحالية لكأس رابطة الأندية المحترفة 2024 هي الثالثة على التوالي، حيث سبق أن أقيمت البطولة مرتين وتوج بها فريقي فيوتشر في نسخة 2022، وفريق سيراميكا كيلوباترا في نسخة 2023 .