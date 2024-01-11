ضبط شاب استدرج طفل وتعدى عليه جنسيا داخل سيارته فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط شاب فى العقد الثالث من عمره بعد بلاغ من جارته اتهمته باستدراج نجلها الطفل القاصر والتعدي عليه جنسيا داخل سيارته بمنطق مدينة مبارك بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قم شرطة أول المنصورة، من "دعاء.ع.ج"42 عاما، ربة منزل، تتهم "محمد.خ.ع" 30 عاما، وحاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات،بالتحرش بنجلها 10سنوات، طالب فى الصف الخامس الابتدائي، داخل سيارته الخاصة، بعد استدراجه داخل السيارة لوجود علاقة جيرة بينهم.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، من ضبط المتهم، بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى أمرت بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.