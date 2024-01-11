ads
الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط شاب استدرج طفل وتعدى عليه جنسيا داخل سيارته فى الدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط شاب فى العقد الثالث من عمره بعد بلاغ من جارته اتهمته باستدراج نجلها الطفل القاصر والتعدي عليه جنسيا داخل سيارته بمنطق مدينة مبارك بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قم شرطة أول المنصورة، من "دعاء.ع.ج"42 عاما، ربة منزل، تتهم  "محمد.خ.ع" 30 عاما، وحاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات،بالتحرش بنجلها 10سنوات، طالب فى الصف الخامس الابتدائي، داخل سيارته  الخاصة، بعد استدراجه داخل السيارة لوجود علاقة جيرة بينهم.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، من ضبط المتهم،  بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى أمرت بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

txt

إيداع المتهم بقتل جدته فى الدقهلية دار الاستشفاء للأمراض النفسية والعصبية

اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية التعدي عليه جنسيا ضبط شاب ضبط المتهم في الدقهلية قسم شرطة أول المنصورة محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مدينة المنصورة