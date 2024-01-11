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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس آسيا 2023.. أمير قطر يحضر حفل افتتاح البطولة

كأس آسيا 2023
كأس آسيا 2023
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يحضر تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مباراة افتتاح بطولة كأس آسيا 2023، التي تنطلق غدًا الجمعة، الموافق 12 يناير 2024.

وتستضيف قطر بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، وذلك بمشاركة 24 منتخبًا.

وأكدت الصحف القطرية منذ قليل، أن أمير قطر سيحضر حفل ومباراة افتتاح كأس آسيا، بين منتخب قطر ضد نظيره لبنان.

وتنطلق مباراة قطر ولبنان في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد لوسيل، أحد الملاعب التي استضافت بطولة كأس العالم 2022، كما أقيم عليه نهائي المونديال القطري بين الأرجنتين وفرنسا، وشهد ارتداء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي البشت العربي عقب تتويج منتخب بلاده بلقب البطولة.

حفل الافتتاح هو حدث معتاد قبل انطلاق أي بطولة كبرى، لذا ينطلق حفل افتتاح كأس آسيا قبل مباراة قطر ولبنان بنصف ساعة.

وسيكون حفل الافتتاح بعنوان: «الفصل المفقود من كليلة ودمنة»، وهو أحد الكتب التراثية الآسيوية التي تمثل التشابه الثقافي في القارة الصفراء.

ويشارك منتخب قطر في كأس آسيا 2023، باعتباره البلد المستضيف، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات، لبنان، الصين، وطاجيستان.

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