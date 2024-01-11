بالصور.. رئيس حي الهرم يتابع رفع كفاءة وتطوير ممشى المنصورية

قام المهندس طه عبد الصادق رئيس حى الهرم، اليوم الخميس، بمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير نزلة الدائري حتى كوبري الصحابه بمنشيه البكاري مسافة ٤٥٠ متر.

جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الجيزة، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وضمن خطة الارتقاء بمستوى البنية التحتية خلال العام المالي 2023/2024.

وأشار محافظ الجيزة حرصه على المتابعة الدورية لكافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع ومنها قطاع الطرق بإعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

كما تابعة رئيس حي الهرم اعمال رفع كفاءة وتطوير شارع المريوطية وشارع الشيشيني، وتطوير ورفع كفاءة ممشى المنصورية، وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بمشروعات الرصف فضلًا عن تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ بالتعاون مع الوحدات المحلية لضمان سرعة نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر مشيرًا إلى تذليل العقبات للإسراع في وتيرة الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمحافظة والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في الوقت المحدد.