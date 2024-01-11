قرار من الاتحاد الدولى للاسكواش بشأن بطولة العالم

أعلن الإتحاد الدولى للإسكواش WSF، إقامة بطولة العالم لفرق الرجال وفرق السيدات معاً فى توقيت واحد لأول مرة هذا العام بدلاً من النظام السابق، كل سنتين بالتبادل بينهما .

كما تقرر أن تقام البطولة هذا العام فى هونج كونج في الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر لعام 2024.

كانت منافسات بطولة العالم للفرق تقام كل عامين، الرجال في عام والسيدات في العام التالي، منذ 1967 للرجال و1979 للسيدات.