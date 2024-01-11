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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قرار من الاتحاد الدولى للاسكواش بشأن بطولة العالم

اسكواش
اسكواش
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أعلن الإتحاد الدولى للإسكواش WSF، إقامة بطولة العالم لفرق الرجال وفرق السيدات معاً فى توقيت واحد لأول مرة هذا العام بدلاً من النظام السابق، كل سنتين بالتبادل بينهما .
كما تقرر أن تقام البطولة هذا العام فى هونج كونج في الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر لعام 2024.
كانت منافسات بطولة العالم للفرق تقام كل عامين، الرجال في عام والسيدات في العام التالي، منذ 1967 للرجال و1979 للسيدات.

الإتحاد الدولى للإسكواش WSF طولة العالم لفرق الرجال وفرق السيدات اسكواش