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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إسعاف الفيوم تنقذ سيدة داهمتها آلام الولادة على طريق الفيوم الصحراوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجح المسعفون العاملون بمرفق أسعاف الفيوم من إنقاذ سيدة داهمتها آلالام الولادة وهي في طريق عودتها من القاهرة إلي الفيوم، وتم إتمام ولادتها ووضعت مولودها بسيارة الإسعاف، وتم نقل الأم والمولود، إلى مستشفى سنورس المركزي لاستكمال العلاج، وتسجيل المولود.

كان مرفق إسعاف الفيوم، تلقي إستغاثة من سيدة بأنها في طريق عودتها من القاهرة الي الفيوم، وداهمتها آلام الولادة وحالتها لا تسمح بالأنتظار.

 وعلي الفور إنتقلت سيارة إسعاف الي المنطقة ما بين البوابتين بطريق العودة للفيوم، وتبين أن الأم في المرحلة الاخيرة من الولادة وتم إتمام ولادتها بمساعدة المسعفين بسيارة الاسعاف، وتم قطع الحبل السري والتعامل مع الأم والجنين الذي تبين انه ذكر، وتم نقلهما الي مستشفي سنورس المركزي لإستكمال العلاج.

إسعاف الفيوم سيدة تضع مولودها بطريق الفيوم حديثي الولادة طريق القاهرة ـالفيوم طريق القاهرة أسيوط الغربي الفيوم