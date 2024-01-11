لطيفة تعلن موعد ومكان إقامة عزاء والدتها

أعلنت الفنانة لطيفة مساء اليوم الخميس، عن إقامة عزاء والدتها فاطمة النفزي، مساء غدا الجمعة، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بقاعة الرزاق.

وكتبت لطيفة على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عزاء أمي الغالية فاطمة النفزي أرملة العرفاوي غداً الجمعة الموافق ١٢ يناير بمسجد الشرطة في الشيخ زايد قاعة الرزاق".

وتابعت المطربة التونسية: "ألف رحمة ونور على روحك يا روح روحى انتى فى الجنة بإذن الله".

ورحلت والدة الفنانة لطيفة في الأول من يناير الجاري، في إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب قيس العرفاوي شقيق الفنانة لطيفة على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام: "ستقام مراسم الدفن من منزلها الكائن 6 نهج محمد عبده خلف مكتب البريد منوبة، اللهم اغفر لها وأرحمها رحمة واسعة واجعل روحها في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنا لله وإنا إليه راجعون"