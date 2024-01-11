الأعمال المستحبة والمفضلة في شهر رجب

يحتفل العالم الإسلامي بأول يوم من شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم وله أهمية خاصة عند المسلمين، وهو شهر البركات والمغفرة وزيادة الأجر، ويحيي المسلمون ليلة الإسراء والمعراج خلال هذا الشهر.

ويستحب في رجب الصيام والصدقة والعمرة، كما يُحث على الدعاء في جميع أيام الشهر، وخاصة في الليلة الأولى من شهر رجب.

وفي رواية: خمس ليال لا ترد فيهن صلاة، إحداهن أول ليلة من رجب، وقد ورد ذكر رجب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث بين فضل صيام هذا الشهر، ويذكر أيضًا أن بعض العلماء، مثل الإمام الشافعي، أوصى بذبح الحيوانات في شهر رجب، وهي ممارسة تُعرف بالعطيرة.

ويتم التأكيد بشكل كبير في هذا الوقت على الاستغفار والتوبة والامتناع عن الذنب، كما يشتد تحريم الظلم في الأشهر الحرم، وقد ذكر القرآن أن السنة هي اثني عشر شهرا، أربعة منها حرم، وحذر من ظلم النفس في هذه الأشهر.

وشهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة التي يحرم القتال فيها، لقد كانت هذه ممارسة معروفة ومعترف بها منذ العصور القديمة.

وقد ذكر القرآن هذه الأشهر الحرم في سورة التوبة، فقال إنَّها عند الله اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، وهذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.

وقد أشار النبي محمد إلى هذه الأشهر بأنها "الدين الثابت" ونصح بعدم ظلم النفس فيها، ويسمى رجب أيضًا "رجب الفرد" لأنه منفصل عن الأشهر الحرم الثلاثة الأخرى.

ويأتي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متتابعين، بينما يأتي رجب بعدهم بعد انقطاع خمسة أشهر، وهي صفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأول وجمادى الثاني.