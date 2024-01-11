أحمد السقا يمازح باسم سمرة برسالة من فيلم الجزيرة.. صورة

شارك الفنان أحمد السقا عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له مع الفنان باسم سمرة بها جمهوره.

وعلق السقا على الصورة بكلمات من مشهدهم فى فيلم الجزيرة "حط يدك فى جيبك، وطلع مسدسك وصفيه يا حسن، صفيه وهتبقى الكبير".

وجمع فيلم الجزيرة الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم هند صبري، آسر ياسين، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، عبدالرحمن أبو زهرة، والإخراج شريف عرفة.

يستعد الفنان أحمد السقا لعرض مسلسل "جولة أخيرة"، والمنتظر بدأ العرض خلال الأيام المقبلة، ويدور فى إطار تشويقى أكشن، وسط مجموعة كبيرة من النجوم.

المسلسل بطولة أحمد السقا، أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، حنان مطاوع، رشدى الشامى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى، والإخراج مريم أحمدى.

يذكر أن الفنان أحمد السقا شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "حرب"، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغنى، إنجى المقدم، إيناس كامل، والإخراج أحمد نادر جلال.