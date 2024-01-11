الزمالك يقرر صرف المستحقات المتأخرة في مختلف الألعاب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف المستحقات المتأخرة لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية في مختلف الألعاب داخل النادي الأبيض.

وجاء قرار مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب خلال اجتماعه بمقر النادي مساء اليوم الخميس، من أجل تحفيز اللاعبين للظهور بمستوي مميز خلال الموسم وحصد الألقاب لإسعاد جماهير الزمالك.

وعانت فرق الزمالك في مختلف الألعاب من تأخر صرف مستحقاتهم في الأشهر الماضية خاصة في عهد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور، وتحسن الوضع بعد نجاح المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب عن طريق صرف جزء من المستحقات المتأخرة لفريق الكرة والسلة والطائرة واليد، ثم القرار مساء اليوم بصرف جميع المستحقات المتأخرة لمختلف الألعاب.