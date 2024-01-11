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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجلس الزمالك يقرر توقيع عقود للناشئين المميزين في مختلف الألعاب

حسين لبيب رئيس نادي
حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، خلال اجتماعه مساء اليوم الخميس، الموافقة على توقيع عقود لبعض اللاعبين المميزين والمميزات في الناشئين وذلك في مختلف الألعاب داخل النادي .

كما قرر المجلس، إعفاء أعضاء الجمعية العمومية من الغرامات المقررة على إجراءات الفصل والدمج خلال الفترة من عام 2021 حتي عام 2023 .

يذكر أن فريق الكرة الأول بالزمالك قد حصل على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، على أن يستأنف تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي الأبيض في مقره بميت عقبة، وذلك قبل أيام قليلة من السفر للإمارات لخوض بطولتين وديتين مع فرق قوية عربية من قارة أفريقيا وآسيا، بالإضافة لفريق وهان الصيني .

الزمالك وهان الصيني حسين لبيب أيمن مصطفى