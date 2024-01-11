تسببت في إيقاف القيد.. الزمالك يعلن انتهاء 12 قضية بالاتحاد الدولي

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، نجاحه في إنهاء 12 قضية في الاتحاد الدولي فيفا، تسببت في إيقاف القيد عن فريق الكرة الأول، وذلك من أصل 14 قضية.

وأكد النادي في بيان صحفي مساء اليوم، أن الإدارة يتبقي له إنهاء قضيتين من أجل فك القيد وإعلان حل جميع قضايا الزمالك في الاتحاد الدولي فيفا والخاصة بغرامات مالية كبيرة لأندية ولاعبين ومدربين.

وقرر مجلس إدارة الزمالك خلال اجتماعه مساء اليوم الخميس، تعيين عمرو خفاجي رئيسا للمنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، مع قبول التبرع المقدم من أحد المستشفيات لإنشاء مركز طبي داخل نادي الزمالك خاص بأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأبيض.