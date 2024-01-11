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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناصر منسي يعقد جلسة مع إدارة الزمالك لحسم موقفه

منسي لاعب الزمالك
منسي لاعب الزمالك
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يعقد ناصر منسي مهاجم الزمالك، جلسة مع إدارة النادي في الأيام المقبلة، وذلك لحسم موقفه من الرحيل في شهر يناير الماضي سواء للبيع أو الإعارة.

وتدرس إدارة الزمالك رحيل ناصر منسي لفريق البنك الأهلي في صفقة بيع نهائي مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير مع عودة أسامة فيصل للزمالك قادما من فريق البنك الأهلي بقطع إعارته.

ويستعد فريق الزمالك لخوض بطولتين وديتين بالإمارات خلال الفترة من 18 إلي 28 يناير الجاري، وذلك بمشاركة فرق عربية قوية من قارة أفريقيا وآسيا، بالإضافة لمشاركة فريق وهان الصيني . 

ومن المقرر أن يستغل معتمد جمال مدرب الزمالك البطولتين الوديتين لتجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني مميز خاصة في ظل توقف الدوري حاليا بسبب بطولة كاس أمم أفريقيا .

ناصر منسي الزمالك البنك الأهلي أيمن مصطفى