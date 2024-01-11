طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بسرقة محل بحدائق القبة

طلبت جهات التحقيق بحدائق القبة اليوم الخميس، صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل محل بدائرة القسم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهمين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكنت الإجهزة الامنية بقسم شرطة الحدائق من إلقاء القبض علي عاطلين لاحدهما معلومات جنائية لاتهامهم بسرقة محل عمل احدهما بدائرة القسم.

كانت البداية بتلقي مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا، بسرقة مبلغ مالي من داخل احدي المحال التجارية، وعلي الفور انتقلت الإجهزة الامنية الي محل البلاغ وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين قيام عامل بالاستعانة بآخر له معلومات جنائية من الاستيلاء علي المبالغ المالية.

وبمواجهتهما إعترافا بإرتكاب الواقعة من خلال استغلال العامل لطبيعة عمله بالفرع، واصطناع "مفتاح مصطنع" لارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.