خارجية فلسطين: الاحتلال يضع شعبنا تحت ظروف غير آدمية

قال السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن الوقائع في دولة فلسطين تتحدث عن نفسها، مشددًا على أن ما تفعله دولة الاحتلال في قطاع غزة واضح بناء على الأدلة والقوانين، حيث يضع الاحتلال الشعب بأكمله تحت ظروف غير آدمية.

وأضاف “حجازي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي للفريق القانوني بجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ دولة فلسطين تثمن وتقدر وتدعم الخطوة التاريخية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتحكيها لدعوة ضد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي أقامتها ضد الشعب الفلسطيني بغزة.

وأكد: «لقد وضعت النقاشات اليوم التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بالمحكمة صورة الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي تدل على ارتكاب جريمة إبادة جماعية ولكن بالسياق التاريخي الأشمل والجرائم بحق الشعب بداية من النكبة والاستعمار والتميز العنصري وغيرها من انتهاكات على مدار 75 عامًا، فتعتبر لحظة تاريخية للشعب الفلسطيني والإنسانية والنظام الدولي المبني على القانون».

وتابع مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: «نشكر كل الدول التي ساندت هذا الطلب وندعوها للقيام واتباع الخطة الشجاعة التي قامت بها جنوب أفريقيا ودعمها من خلال الدخول مرحلة النقاشات التي تناقش تفاصيل القضية لاحقًا، ونؤكّد أن لا أحد يمكن له الإدلاء بعدم المعرفة والجهل بالجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب وستواصل القيادة الفلسطينية والدولة تسعى لإحقاق الحق الفلسطيني وتنفيذ الحقوق الفلسطينية ومسائلة إسرائيل بكل الجرائم تجاه الشعب».