كأس أمم آسيا.. لبنان تستهل مشوارها فى البطولة بقائمة متزنة أمام قطر

ساعات قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم آسيا 2023، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 12 يناير الجارى وحتى 10 فبرابر المقبل، يستهل خلالها المنتخب اللبنانى أولى لقاءاته مع المنتخب القطرى صاحب الأرض والجمهور وحامل اللقب.

يحل المنتخب اللبنانى ضيفاً على نظيره القطرى، فى تمام السادسة من مساء غد الجمعه، على ملعب "لوسيل"، فى افتتاحية بطولة كأس الأمم الآسيوية.

ويدخل المنتخب اللبنانى بقائمة تم اختيارها من المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش المدير الفنى للفريق، جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: علي السبع - مهدي خليل - مصطفى مطر .

خط الدفاع: حسن شعيتو – نور منصور، وخليل خميس - نصار نصار - حسين زين - أليكس ملكي - قاسم الزين - ماهر صبرا .

خط الوسط : علي طنيش - يحيى الهندي - محمد علي الدهيني - وليد شور - حسن سرور - محمد حيدر - جهاد أيوب .

خط الهجوم: دانيال لحود - جابريال بيطار - عمر شعبان بوجيل - حسن معتوق - باسل جرادي - علي الحاج - هلال الحلوة - حسن سعد "سونى" .