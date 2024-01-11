فى ذكرى ميلاد مصطفى درويش.. نجم فى الفن ودرويش فى الخير

تحل اليوم 11 يناير ذكرى ميلاد الفنان الراحل مصطفى درويش، والذى رحل العام الماضى عن عالمنا فى واقعة أليمة كسرت قلوب الوسط الفنى.

توفى الفنان مصطفى درويش فجأة، عقب كتابته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على عدم قدرته على النوم، قبيل ساعات من رحيله.



دخل الفن صدفة

جتات قصة دخوله الوسط الفنى بالصدفة، حيث تم اختياره عندما كان يتواجد في تصوير فيلم "كف القمر" مع أصدقائه، وعرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج.

أبرز أعماله الفنية

حقق الفنان مصطفى درويش نجاح كبير خلال فترة قصيرة، وذلك لقدرته الكبيرة على تجسيد الأدار دون إفتعال، وبتلقائية كبيرة وصلت لقلوب الجماهير.

وقدم درويش خلال رحلته الفنية القصية فى الأعمال والكبيرة فى الأثر مجموعة من الاعمال السينمائية والدرامية أبرزها مسلسل “ 100 وش، سوتس، كامل العدد، بين السما والأرض، خيانة عهد، قوت القلوب، أبو جبل”، وفى السينما قدم فيلم “كلف القمر، إللى إختشوا ماتوا، خمس جولات، شماريخ”.



كتب وصيته حيا

وفى لقاءله مع الإعلامية منى الشاذلى، عقب نجاح مسلسل "100 وش"، كشف الفنان مصطفى درويش عن كتابة وصيته إلى عائلته بعد إصابته بفيرس كورونا، وسلم الوصية لهم وذلك لتوقعه أنه من المحتمل أن يتوفى بسبب التعب الشديد الذى لحق به.



أفعال الخير “كان للخير درويشا”

بعد رحيل الفنان مصطفى درويش، إنهالت القصص الكثيرة من كل المحيطين به، عن كم أفعال الخير التى كان يداوم عليها طوال الوقت، حيث أنه كان يملك مطعم وكان مخصص لكل المحتاجين أن يأتوا إلى المطعم ويتناولوا الوجبات بلا مقابل، بل أنه كان يجهز الوجبات بالإتفاق مع أى منظم لأعمال الخير ويتبرع بها للمحتاجين طوال الوقت.