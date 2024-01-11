رئيس فيفا يهنئ الخطيب على برونزية مونديال الأندية ويشيد باحترافية الأهلي

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الخميس خطابًا من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يهنئه بشكل شخصي بحصول فريق الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي، وتقديم مستويات متميزة ممثلًا للقارة الإفريقية.

وأكد رئيس فيفا في خطابه أن الفوز بالميدالية البرونزية جاء نتيجة العمل الشاق والاحترافية الكاملة والاهتمام بالتفاصيل الإدارية والفنية والطبية، وكذلك الحب والشغف بلعبة كرة القدم، وكل هذا يبشر بما هو قادم، ويمهد الطريق لنجاحات أخرى في المستقبل القريب للنادي الأهلي . وتمنى جياني إنفانتينو التوفيق الدائم لرئيس النادي الأهلي والمنظومة كاملة، وتطلعه للقاء يجمعهما في وقت قريب.

وحقق الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 للمرة الرابعة في تاريخه.